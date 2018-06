Ile Maurice: Me Hisham Oozeer - «On ne peut pas dire qu'une menace comporte zéro risque... »

Autre opération fructueuse pour les éléments de l'Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU) de la… Plus »

Si ce sont des menaces verbales, l'accusé peut écoper d'une amende variant entre Rs 4 000 et Rs 5 000 devant une cour de district. Mais s'il n'en est pas à son premier délit et surtout de ce type, il fera l'objet de poursuites devant la cour intermédiaire et devra s'acquitter d'une amende de Rs 20 000 à Rs 25 000 ou purger une peine d'emprisonnement.

Si la personne qui aurait proféré des menaces n'est pas inconnue à la victime, cette dernière peut en évaluer la sévérité et la dangerosité. Mais on ne peut pas dire qu'une menace comporte zéro risque. La personne doit faire attention. Main- tenant, si les menaces sont d'une personne anonyme, la victime doit, de facto, les prendre au sé- rieux, parce qu'elle ne connaît pas ses intentions, ni si c'est un récidiviste.

