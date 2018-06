Sénégal: Le bateau-hôpital "Africa Mercy" prend rendez-vous avec Dakar en juin 2019

24 ans après le génocide de 1994 et les tensions politiques et diplomatiques, les relations entre Kigali… Plus »

"Nous sommes là pour travailler, main dans la main, avec le ministère de la Santé, pour soutenir ses programmes, relever ses plateaux techniques et aider à la formation des médecins et des infirmiers", a-t-il dit lors de la visite de presse.

Selon lui, le personnel médical de l'"Africa Mercy" va préparer sa visite de l'an prochain, avec la collaboration du ministère chargé de la Santé et de l'Action sociale au Sénégal. "Sa capacité à transformer des vies" et à offrir "un avenir meilleur" aux malades fait la réputation de ce bateau-hôpital, selon M. Wagner.

L'"Africa Mercy", l'un des plus grands navires-hôpitaux du monde, avec une capacité de 80 lits d'hôpital et un équipage constitué de 450 membres, sillonne les ports africains pour offrir des soins de santé aux malades, a expliqué M. Wagner aux journalistes, lors d'une visite de presse du bateau, au port de Dakar.

