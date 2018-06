Cote d'Ivoire: Célébration de l'excellence et du mérite - Les meilleurs écoliers de Yopougon-Niangon primés

« Les jeunes écoliers à l'honneur ce jour sont porteurs de valeur, d'effort et de travail. J'exhorte les élèves primés à être des modèles pour les autres », a lancé le représentant d'Honorat Boua. Cette journée, a-t-il ajouté, « marque la reconnaissance du mérite. Mais elle appelle aussi à une réflexion approfondie sur les responsabilités de chacun pour une école d'excellence ». Et de conclure que « c'est à l'école que se forgent les clés qui ouvrent à la vie ».

Azito O&M et Azito Energie ont, pour l'occasion, fait don d'un important lot de fournitures et de matériel didactique d'une valeur d'un peu plus de 5 millions de Fcfa aux meilleurs apprenants. Les majors de chaque niveau d'étude, Bakayoko Sonafia pour le Cp1 avec 9,91/10, Koné Aminata pour le Cp2 avec 9,89/10, Tuo Kekama pour le Ce1 avec 19,96/20, Gogoua Beraca Mondésir pour le Ce2 avec 19,82/20, Vangah Sidjay Erudite pour le Cm1 avec 19,67/20 et Andjui Jean Christ David pour le Cm2 avec 19,81/20, ont reçu des prix spéciaux. Des directeurs d'établissement, des enseignants et des encadreurs ont également été distingués.

