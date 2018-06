Ile Maurice: Appels frauduleux - Les pirates à l'assaut des portables

Autre opération fructueuse pour les éléments de l'Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU) de la… Plus »

Les abonnés ne doivent répondre en aucun cas. Il faut bien s'assurer que ce soit un contact avant de rappeler. Il faut aussi vérifier le code pays de l'appel, cela peut être une indication. Et soyez le plus bref possible si vous rappelez.

CERT-MU a plusieurs fois signalé ces appels frauduleux à Maurice. Les opérateurs ne savent pas quand l'attaque va arriver. Certains appels sont bloqués et d'autres non. Ils peuvent être émis par des robots, qui subtilisent le crédit ainsi que des informations du mobile. Dans certains cas, des informations peuvent être effacées du téléphone portable.

La surfacturation d'un appel a des conséquences auprès de l'opérateur mobile. Si c'est un numéro prépayé, l'appel sera coupé quand le crédit sera épuisé. Si c'est un appel sur un numéro post-payé, la note sera très salée. Les taux pratiqués pour ces appels sont très élevés. Cela cause préjudice à l'opérateur. C'est également une escroquerie. On ne sait pas où va l'argent subtilisé ni si c'est pour causer du tort.

Les appels sont incessants afin que l'abonné décide de rappeler. Le but est de surfacturer la personne jusqu'à ce que le crédit soit fini. Le premier scénario, c'est que des ordinateurs enregistrent des messages audio pour faire croire qu'une agence veut récupérer de l'argent. Il y a aussi des opératrices ou opérateurs qui font semblant de ne pas entendre ou un appel sans interlocuteur au bout du fil. Son objectif : vous faire rester le plus longtemps en ligne.

Cette vaste opération d'escroquerie vise à subtiliser de l'argent à travers des appels internationaux. Plusieurs opérateurs font face à ces attaques et doivent régler des factures salées. C'était le cas d'Emtel Ltd, l'an dernier, qui s'était retrouvé avec une facture d'environ un million de roupies, soit 30 000 euros, à payer aux fournisseurs internationaux de téléphonie. L'opérateur a subi des attaques, lors desquelles des fraudeurs appelaient les clients de manière aléatoire ; 4 000 appels ont été passés sur le réseau mobile.

Vous avez déjà reçu des appels inexpliqués de pays africains ou d'autres contrées ? Et vu votre crédit subtilisé lors de ces appels ? Il s'agit des scam calls, des appels venant d'escrocs. Ils proviennent principalement de Nigérians et d'Ivoiriens, qui travaillent dans des centres d'appels frauduleux.

