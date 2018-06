Algérie: Nécessité de prolonger l'élan de solidarité populaire tout au long de l'année

La présidente du CRA a affirmé, par ailleurs, que l'objectif de cet iftar collectif était de "créer un climat familial, se rapprocher davantage des ressortissant des pays amis et frères, à l'image de la Palestine et de la Syrie, et de les faire sentir qu'ils sont dans leur pays, une culture qui n'est point étrangère aux us et coutumes du peuple algérien", relevant que c'est dans cette optique que le CRA avait organisé récemment un iftar collectif à Oran au profit des ressortissants des pays du Sahel.

-La présidente du Croissant Rouge algérien (CRA), Saïda Benhabiles a appelé, mercredi soir à Alger, à la nécessité de "prolonger l'élan de solidarité" populaire "positif" qui a marqué le mois sacré du ramadhan à toute l'année, afin de lutter contre la culture de solidarité circonstancielle et concrétiser, par la même, les nobles valeurs de fraternité et solidarité dont est imprégné la société algérienne.

