Algérie: "Aklam Biladi" - Les acteurs du monde de la littérature sont appelés à accompagner le projet

- La ministre de l'Education nationale, Nouria Benghabrit a appelé, mercredi soir à Alger, les écrivains et acteurs du monde de la littérature à accompagner le projet "Aklam Biladi" afin d'intégrer "la dimension culturelle nationale dans le système scolaire algérien".

S'exprimant lors d'une rencontre organisée au siège du ministère de l'Education en présence des ministres de la Culture, Azzedine Mihoubi, de la Communication, Djamel Kaouane et de la Jeunesse et des sports, Mohamed Hattab et nombre d'écrivains, de responsables de maisons d'édition et des représentants des partenaires sociaux, Mme. Benghabrit a assuré que l'objectif de cette réunion, première du genre, était de "propulser le projet du concours "Aklam Biladi" qui en phase de qualifications qui devrait se tenir le 5 juillet prochain à l'occasion de la fête de l'indépendance et de la jeunesse".

Elle a indiqué que son département ambitionnait de voir les élèves accompagnés par les écrivains dans le cadre de l'écriture créative, tout en accordant au "texte littéraire algérien sa place au sein du programme éducatif et encourager la lecture", faisant état, par la même occasion, d'un accord signé avec le ministère de la Culture pour l'introduction de "6 extraits littéraires scolaires dans les trois cycles".

Revenant au concours "Aklam Biladi", la ministre a indiqué qu'il s'agit d'une manifestation "non obligatoire qui a débuté le mois d'avril dernier au niveau des établissements éducatifs avec la participation de 253.412 élèves, dont 56% du cycle primaire, 32% du moyen et 12% du secondaire".

Le premier tour du concours, organisé au niveau des établissements éducatifs, a permis de sélectionner 31.178 écrits d'élèves, le deuxième tour des qualifications, qui s'est déroulé du 10 au 14 avril au niveau des circonscriptions a permis de choisir "5450 écrits", et la troisième étape qui s'est déroulée au niveau des wilayas le 16 avril dernier a permis de sélectionner "699 écrits" par une commission composée d'enseignants spécialisés.

Le ministère s'attèle à l'organisation des qualifications nationales qui se dérouleront le 5 juillet prochain et permettront d'évaluer le travail de 122 élèves qualifiés, dont 33 du cycle primaire, 45 du cycle moyen et 39 du cycle secondaire.

Benghabrit a appelé, en cette occasion, les écrivains à "suivre et accompagner les élèves à travers l'organisation d'ateliers d'écriture créative", relevant que les élèves, lauréats de concours, se verront publier leur travaux et participeront à la prochaine édition du Salon international du livre d'Alger (SILA).

S'exprimant en cette occasion, le ministre de la Culture, M. Azzedine Mihoubi a salué l'initiative portée par le ministère de l'Education qui contribue selon lui à "promouvoir les valeurs nationales, encourager la littérature algérienne et développer le sens de la lecture et de l'écriture chez les enfants", assurant que son département allait veiller à accompagner et soutenir le projet afin d'en assurer le succès.

Tout en saluant l'initiative qui "donnera l'occasion aux élèves de démontrer leurs talents", le ministre de la Communication, Djamel Kaouane a affirmé que "l'école a un rôle stratégique dans la société en faisant connaitre la culture et la littérature algériennes".

Le ministre de la Jeunesse et des sports a affirmé, pour sa part, que le projet lancé par le ministère de l'Education était "unique en son genre", soulignant que l'importante participation des élèves à cette manifestation est une "preuve que les enfants algériens ont un penchant pour la créativité et la découverte de soi", avant de mettre l'accent sur la nécessité de "la prise en charge des jeunes talents".