Algérie: DGSN - Un plan de sécurisation global en prévision de l'Aïd

-La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a mis en place, en prévision de l'Aïd El Fitr, un plan de sécurisation global comportant un ensemble de mesures préventives et de précaution visant à garantir la sécurité des citoyens et la protection de leurs biens, a indiqué, mercredi, un communiqué de la DGSN.

Le plan consiste en "la prise de mesures préventives et de précaution visant le redoublement d'effort sur le terrain en vue de garantir la sécurité du citoyen et la protection de ses biens durant cette fête religieuse qui connait beaucoup de déplacements des citoyens", a précisé la DGSN.

Il s'agit, ajoute la même source de "la mise en place d'un dispositif de sécurité bien ficelé et soutenu sur le terrain par des patrouilles pédestres et motorisées afin de garantir la sécurité au niveau des lieux à forte affluence durant les deux jours de l'Aïd, à savoir les mosquées, les gares de transport public, les places publiques, les cimetières, les lieux de divertissement, les marchés et les grands centres commerciaux ainsi que les ports et les aéroports".

A cette occasion, il a été procédé également au "renforcement du déploiement des forces de police au niveau des routes principales et secondaires connaissant une intense circulation routière et l'installation de radars au niveau des différentes routes, particulièrement celles représentant un danger pour la sécurité des conducteurs, outre le renforcement des patrouilles mobiles et inopinées"

Parmi ces mesures, figurent notamment le "renforcement de la régulation de la circulation routière par des brigades de motards afin de garantir davantage de fluidité et l'utilisation des moyens modernes pour faciliter le travail de terrain de l'ensemble des brigades de contrôle de circulation, en sus de la couverture aérienne et la coordination avec les équipes de terrain et l'usage de caméras de surveillance".

Dans le cadre de la sécurisation des déplacements des citoyens dans les grandes villes en utilisant les différents moyens de transports, notamment le tramway et le métro d'Alger, "un dispositif de sécurité a été mis en place afin de sécuriser ces structures, le citoyen et les biens".

A cette occasion, DGSN appelle les usagers de la route à faire preuve de vigilance et à respecter le code de la route et ne pas dépasser la vitesse limitée, rappelant qu'elle avait mis à leur disposition le numéro vert 15-48 et les différents supports numériques disponible H24.

A l'occasion de la fête de l'Aïd El Fitr, la DGSN présente ses félicitations aux citoyens, leur exprimant les meilleurs vœux de santé, de sérénité et de prospérité.