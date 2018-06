Tunisie: Respirer l'air du foot !...

Il n'en demeure pas moins que l'équipe court des risques certains. Tout particulièrement un risque de déséquilibre défensif. Relativisons : les critères retenus peuvent être discutés, ou encore ne pas forcément correspondre aux réalités du football de haut niveau. Le jeu d'attaque est difficile: beaucoup de responsabilités, mais aussi de contraintes et d'obligations. Mais, c'est toujours mieux que de subir. Cela ne peut être qu'une réponse aux avis évoquant les déboires du jeu offensif, sa mauvaise interprétation, son attrait relatif, ses perspectives. Même si tous les commentaires et toutes les analyses ne feront jamais le tour ni des multiples réalités ni des charmes toujours renouvelés de l'option de faire le jeu. On pense défensif aussi quand on attaque, l'essence de cette méthode est tirée de l'équilibre entre la folie offensive et la solidité défensive.

De toutes les façons, la manière de jouer de la sélection séduit autant qu'elle met en garde. On se réjouit plus qu'on se désole. D'ailleurs, la consigne est claire : les dispositions individuelles et collectives des joueurs imposent la valorisation du jeu et l'adoption des alternatives qui n'étaient pas abordées jusque-là.

Le modèle ainsi développé accrédite l'idée selon laquelle la performance est, à juste titre, non seulement un choix, mais surtout un devoir. Ce qui impressionne le plus dans ce mode de fonctionnement, c'est autant l'aspect organisationnel sur le terrain que l'évolution et la reconversion du jeu. Il n'y a pas visiblement de pareil dans cette tendance à donner un sens à tout qui s'entreprend sur le terrain. Cette envie d'aller au-delà de ce qui est permis, mentalement et physiquement. Cela se traduit par une mobilisation générale et une adhésion inconditionnelle à tout ce qui est de nature à accorder plus d'intérêt aux formules d'attaque. En somme, tout ce qui est de nature à permettre aux joueurs de s'attacher davantage au terrain, au résultat, à la performance.

A sa manière de se revendiquer, la sélection donne de plus en plus l'impression de s'adapter aux exigences du haut niveau. Elle ne fait là que s'inscrire dans l'impératif de ne rien laisser au hasard. D'affûter ses armes pour le Mondial. Ses objectifs et ses ambitions imposent désormais une mobilisation de tous les instants et sans répit.

Il faut dire qu'elle a appris à ne pas mettre de distance entre les ambitions affichées et le registre dans lequel elle est censée évoluer. Ce qu'elle avait laissé entrevoir lors des derniers matches de préparation pour le Mondial signifie qu'elle est capable de dégager une plus grande tonalité et que partout l'inspiration et la créativité guideront son parcours.

A quelques jours du premier match contre l'Angleterre, il y a une logique de fonctionnement qui s'adapte aux exigences du moment, mais surtout à ce qui est de nature à prévenir la suite. La sélection aborde le Mondial avec un esprit ressourcé. Les joueurs sont bien à leur place. Ils veulent être les artisans d'un parcours qui laisse des souvenirs pour des années et qui donne l'envie réelle de respirer l'air du football. Avec un esprit entièrement tourné vers l'exploit et où l'implication peut être poussée jusqu'à la perfection...