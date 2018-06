Tunisie: Tous les recours rejetés

Recours rejetés et résultats préliminaires validés

Le taux de participation définitif est finalement révélé par l'Isie. 1 806 969 électeurs se sont exprimés, soit un taux de 35.6% dont 35 753 (1.9%) de votes blancs et 71 517 (3.7%) nuls, a déclaré Mohamed Tlili Mansri.

Les municipalités où la participation a atteint les meilleurs taux sont Monastir (Menzel Harb et Ghnada) avec 69.38%, Nabeul 1 (Dar Allouche) 65.42%, Gafsa (Sidi Boubaker) 65.29%. Quant aux taux les plus faibles, ils sont enregistrés principalement dans les régions du nord dont l'Ariana (Ettadhamen) avec 18.46%, Bizerte (Ghazela) 18.55%, Jendouba 20.33% et La Manouba (Douar Hicher) 21.76%.

Le nombre total des listes électorales est de 2.674 dont 860 listes indépendantes, 159 listes de coalition et 1655 partisanes. 93.5% des listes électorales ont obtenu des sièges répartis comme suit : les listes indépendantes 2.373 sièges, le parti Ennahdha 2.139 sièges, Nida Tounès 1.600, le Front populaire 261, le Courant démocratique 205 sièges, Machrou Tounès 124.

Selon le président de l'Isie, 43 recours ont été intentés en première instance et 12 en appel, répartis comme suit : Le parti Nida Tounès a intenté 11 recours en première instance et 10 en phase d'appel. Le Front populaire et Ennahdha ont intenté respectivement 5 et 3 recours. 14 recours ont été intentés en première instance et deux en appel par les listes indépendantes.

Le président de l'instance a, en outre, déclaré que tous les recours ont été rejetés et les résultats préliminaires, annoncés il y a quelques semaines, sont validés, en plus de la validation des résultats définitifs des élections dans 28 circonscriptions ayant fait l'objet d'un recours auprès du juge administratif. Parmi elles : Le Kram (Tunis 2), Raoued (Ariana), Sbeïtla (Kasserine), Tataouine (Tataouine), Abida (Kairouan).

Forte présence des jeunes et des femmes

Le membre du conseil de l'instance, Nabil Baffoun, s'est félicité de la réussite de ces élections, notamment en raison de l'élargissement de la représentativité des jeunes au sein des conseils municipaux. Un taux qui, dans une démocratie locale naissante, a dépassé la barre des échelles internationales.

En effet, 37% des élus locaux ont moins de 35 ans, 26% ont entre 36 et 45 ans. 7% uniquement ont plus de 60 ans. Le taux de femmes ayant remporté des sièges aux conseils municipaux est de 43% dont 30% sont têtes de liste. Par ailleurs, Baffoun a tenu à souligner que l'Isie est prête à organiser et superviser les prochaines élections législative et présidentielle qui se dérouleront en 2019.

Il est à rappeler que l'Isie vit des tiraillements au sein de son conseil, après que ses membres eurent demandé le limogeage de leur président. Cette décision est justifiée, selon les autres membres du conseil de l'Isie, par certaines erreurs commises par Mohamed Tlili Mansri, notamment les retards pris dans la publication des résultats. Cependant, la prérogative de démettre le président de l'Isie revient à l'Assemblée des représentants du peuple qui décidera ou non de son départ.