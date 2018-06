Tunisie: Une épopée sans fin !

Une première participation exceptionnelle qui a fait connaître ce petit pays et ses footballeurs talentueux dans les quatre coins du monde. Le succès de la Tunisie sur le Mexique va d'ailleurs contribuer à changer les mentalités en Afrique et dans le reste du monde puisque suite à cette victoire historique, la CAF se voit immédiatement attribuer une deuxième place qualificative pour la prochaine édition du Mondial en Espagne 1982.

Malgré l'ouverture du score en faveur des Mexicains, les Tunisiens ont réussi à renverser la vapeur en égalisant par Ali Kaâbi (56') avant que Néjib Ghommidh n'inscrive le deuxième but (80') et que Dhouib n'alourdisse le score en fin de match (87').

Copyright © 2018 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.