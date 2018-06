Afrique du Nord: Une alliance patronale tuniso-libyenne se forme

Un canal privilégié soutenu par l'Union des chambres de commerce libyennes, du patronat libyen, qui n'a pas manqué de signer un protocole d'accord avec l'Utica visant à joindre les efforts des deux centrales patronales au service d'une relance des opérations d'exportation et d'investissement entre les deux pays frères. A noter que Samir Majoul était accompagné de Lotfi Hamrouni, Montacer Khalfallah et Ali Dhaouadi.

Le président de l'Utica a, bien entendu, informé au préalable le chef du gouvernement tunisien et le ministre des Affaires étrangères de ces rencontres. Il s'agit pour l'Utica d'instaurer un canal privilégié pour promouvoir tous les secteurs de l'économie tunisienne auprès des autorités compétentes libyennes, et inversement, afin de relancer les échanges commerciaux et l'investissement en Libye, notamment en facilitant le financement des opérations entre les deux pays.

