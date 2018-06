Tunisie: Un parc vert relooké, mais...

Il y a eu du bon et du moins bon. Le revêtement des allées et trottoirs qui quadrillent la zone verte sur 5 000 m² a été convenablement entrepris. Un bon point à ce niveau. Le témoignage d'un riverain traduit le bonheur retrouvé des habitants de ce grand quartier du gouvernorat. « Je suis satisfait du travail des équipes municipales qui ont redonné un peu d'éclat à cet espace qui était dans un état déplorable avant sa rénovation complète », révèle Chokri C., un habitant de la cité.

Bons et mauvais points

Parmi les points forts, on retiendra essentiellement des pavés de bonne facture à l'intérieur et à l'extérieur du parc, des poubelles partout dans les coins et recoins du parc et des bancs en quantité appréciable. Le hic est attribué à l'absence d'une aire de jeux pour enfants même si la crainte du vol des biens publics peut se justifier. L'on a vu un manège accroché à un poteau électrique avec des chaînes de fer antivol !

Les points négatifs peuvent être attribués à la lenteur des travaux et la qualité du gazonnage vu que l'herbe pâlit vite sous l'effet de la chaleur. Le soir, le parc n'est pas éclairé par des lanternes qui font cruellement défaut. Dommage. Mais la cité s'illumine tout de même la nuit grâce à ses nombreux cafés et salons de thé et à l'éclairage public des zones commerciales.