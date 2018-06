Tunisie: Les start-up innovantes au rendez-vous

Cette année, le Sommet des jeunes investisseurs africains doit lancer la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat du Cap, englobant un certain nombre d'événements industriels majeurs et de nombreuses opportunités de réseautage. Les organisateurs du sommet Venture Capital for Africa et African Business Angels Network se sont associés à AfricaCom et AfricArena pour proposer un laissez-passer investisseur VIP d'une semaine complète, donnant accès aux trois événements ainsi qu'au cocktail et à une visite des innovations.

Des investisseurs locaux et internationaux

Les porte-parole et les invités du sommet représentent les jeunes réseaux principaux, les fonds de capital-risque, les investisseurs importants, les accélérateurs, les divisions de capital-risque d'entreprise, les associations industrielles et les agences du secteur public. Des investisseurs locaux et internationaux renommés du Nigeria, de l'Afrique du Sud, du Cameroun, de l'Egypte, du Ghana, du Maroc, du Kenya, du Liberia, du Sénégal, de Côte d'Ivoire, de France, des Etats-Unis, du Royaume-Uni et des Pays-Bas, entre autres, seront les vedettes du sommet.

L'édition de 2017 avait réuni environ 300 investisseurs d'importants jeunes réseaux africains et de fonds de capital-risque, tels que Singularity Investments, Accion, Blue Haven, 4Di Capital, Lagos Angel Network, SAban, AngelHub Ventures, Teranga Capital, Outlierz, Algebra Ventures, Grey Elephant Ventures, Ringier, Gsma et Orange Digital Ventures.

Parmi les participants, on comptait des organisations et des décideurs internationaux, tels que l'IFC, la Banque mondiale et la Commission européenne. Suite à une diligence rigoureuse, l'événement a présenté 20 start-up africaines maîtrisant l'instrument numérique provenant de tout le continent, ce qui a abouti à plusieurs négociations sur des projets d'une valeur de plus de 12 millions de dollars. L'événement du 5e anniversaire promet de placer la barre encore plus haut, en présentant des investisseurs étrangers renommés et un talent entrepreneurial exceptionnel.

«Un intérêt commun»

Les leaders de l'industrie expliquent les raisons pour lesquelles ils participent à cette conférence annuelle : «Le Sommet des jeunes investisseurs africains réunit un réseau diversifié de personnes ayant un intérêt commun à lancer et créer des sociétés durables qui résolvent les problèmes réels du continent. Le statut des partenaires à bord et les profils des porte-parole garantissent un événement déclenchant, éducatif et drôle!», déclare Keet van Zyl, partenaire chez Knife Capital.

«J'ai trouvé que le Sommet des jeunes investisseurs africains était une superbe occasion de se mettre en réseau et d'apprendre des autres investisseurs de tout le continent. Les sessions ont été utiles et ont fourni une superbe perspective panafricaine du paysage de l'investissement. Je le recommanderai vivement», déclare Kola Aina, PDG et fondateur de Ventures Platform.

Ido Sum, partenaire chez TLCom Capital, déclare en outre : «Participant régulièrement à de nombreuses conférences de ce genre, je considère que c'était un rassemblement unique de sociétés de très haute qualité et de la communauté des jeunes investisseurs africains axés sur la technologie. Ce carrefour d'investisseurs et de fondateurs clés a débouché sur quelques relations superbes et sur des occasions d'investissement que nous avons étudiées de manière plus approfondie. Je recommanderai fortement à toute personne intéressée de participer au Sommet 2018».

Ce n'est pas uniquement le nombre de talents d'entreprise qui s'accroît à travers le continent, mais également la qualité des entreprises. Le pipeline des entreprises innovantes africaines n'avait jamais été autant une occasion d'investir. Et là où le talent montre la voie, l'argent suit de près. Plus de 60 jeunes réseaux ont été créés sur le continent et une classe grandissante d'investisseurs de capital-risque centrés sur l'Afrique soutiennent et développent les meilleures de ces start-up à forte croissance. VC4A et Aban cohébergent le sommet pour créer spécifiquement un point de rendez-vous annuel pour cette communauté d'investisseurs en croissance.

Comme lors des années précédentes, les participants peuvent s'attendre à un programme très spécifique, mais aussi varié : il comprend des ateliers et des master class par et pour les investisseurs, une expérience de réseautage riche, des occasions exclusives de co-investissement ainsi que les toutes dernières tendances, idées et recherches industrielles.