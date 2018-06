Congo-Kinshasa: Dodi Lukebakio - « Je suis devenu un autre homme »

Dodi Lukebakio s'apprête à aborder une nouvelle saison en Premier League. Après 19 matches (3 buts et 3passes) sous les couleurs de Charleroi, l'international congolais a obtenu un beau transfert à Watford en Premier League lors du mercato hivernal. Après six premiers mois d'apprentissage, il évoque son séjour chez les Hornets, dans un entretien avec La Dernière Heure.

« Je n'ai pas joué énormément à Charleroi. Mais quand l'offre de Watford est arrivée, c'était impossible de dire non. J'ai discuté avec mon entourage et mes agents, on était tous d'accord : il fallait y aller. Le plan de carrière était séduisant, explique Dodi Lukebakio. J'ai signé pour cinq ans, c'est la preuve qu'on compte sur moi là-bas. Vous savez, j'ai peu joué (NdlR : une montée au jeu de 15 minutes sur la pelouse de West Ham) mais qu'est-ce que j'ai appris là-bas en six mois ! »

L'ancien joueur d'Anderlecht passé aussi par Toulouse vit carrément autre réalité en Angleterre. « La manière dont un joueur doit se préparer, la manière dont un joueur doit évoluer sur le terrain. Cela n'a rien à voir avec la Belgique, sans vouloir manquer de respect. Les gens bossent autrement. Même quand je ne jouais pas et que je voyais les matches du banc ou de la tribune, j'apprenais. Les gens peuvent penser ce qu'ils veulent mais j'ai déjà progressé là-bas. Je suis devenu un autre homme, j'ai gagné en maturité. C'est à l'entraînement que tu te rends vraiment compte que tu as signé en Premier League. Au début, j'hallucinais d'être dans ce championnat mais les coups qu'on te donne à l'entraînement te ramènent directement à la réalité (rires). L'intensité est énorme. Rien que là, tu apprends déjà beaucoup et tu deviens plus fort », raconte le jeune Congolais.