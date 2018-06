Tunisie: Nouvelle remontée du taux d'intérêt directeur de la BCT

- Le taux d'inflation s'est établi à un niveau élevé, pour le deuxième mois consécutif, portant l'indice des prix à la consommation à la fin du mois de mai à 7,7% en glissement annuel

Le Conseil d'Administration de la Banque Centrale de Tunisie (BCT) a décidé, hier, de relever le taux d'intérêt directeur de la Banque de cent points de base, passant de 5,75% à 6,75% par an, pour faire face à la persistance des tensions inflationnistes.

Le Conseil réuni, hier, a noté la persistance de ces tensions qui «sont susceptibles de s'intensifier au cours de la période à venir, au vu des évolutions prévisibles de l'ensemble des indicateurs conjoncturels avancés, en particulier la hausse attendue des prix internationaux des matières de base, notamment de l'énergie». Le taux d'inflation s'est établi à un niveau élevé pour le deuxième mois consécutif, portant l'évolution de l'indice des prix à la consommation à la fin du mois de mai 2018 à 7,7% en glissement annuel.

La poursuite des pressions inflationnistes constitue «une menace pour la reprise récente de l'activité économique ainsi que pour le pouvoir d'achat des citoyens, et nécessite, par conséquent, la prise de mesures préventives appropriées pour en réduire les effets négatifs et ce, moyennant la régulation de la politique monétaire via l'instrument du taux d'intérêt», a-t-il expliqué .

Le Conseil a également discuté d'un ensemble de modalités pratiques visant la rationalisation des prêts accordés aux activités non- productives d'une part, et le renforcement de l'intervention de la Banque Centrale sur le marché monétaire à travers un meilleur ciblage du refinancement pour soutenir davantage l'investissement et les secteurs productifs, d'autre part.

Le Conseil a, par ailleurs, examiné un projet de circulaire sur les mécanismes du marché monétaire interbancaire visant l'approfondissement de ce marché et le renforcement de la compétitivité des transactions.

Il a, en outre, décidé la mise en place d'un nouveau guichet de refinancement au profit des banques dans le cadre des mécanismes d'appel d'offres en vigueur, consacré à l'accord de facilités pour une durée de six mois, dédiées au refinancement des crédits d'investissement dans de nouveaux projets.

Le C.A. de la Banque Centrale a passé en revue les données récentes sur la situation économique et l'évolution des principaux indicateurs économiques, monétaires et financiers, ainsi que le développement des transactions sur les marchés monétaire et des changes.