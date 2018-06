Afrique: Mondial 2026 - L'ambassadeur du Maroc au Bénin choqué du vote d'Anjorin Moucharafou

Il faut dire que les pays Botswana, Cap-Vert, Guinée, Namibie, Liberia, Lesotho, Mozambique, Zimbabwe, Sierra Leone et l'Afrique du Sud. Ont voté contre le Maroc et c'est le trio qui va organiser le mondial en 2026.

Et pourtant la relation entre les deux pays sont en bon terme : "Je veux être clair sur çà, il n'y a aucun problème diplomatique entre le Bénin et le Maroc. C'est plutôt la fédération béninoise de Football qui a décidé de voter contre la candidature du Maroc",

Un choix qui a frustré l'ambassadeur du Maroc au Bénin. Dans un entretien avec la rédaction de Benin Web TV, Rachid Rguibi ne comprend pas que le Bénin avec comme chef de délégation Anjorin Moucharaf, soit l'un des deux pays francophones qui n'ait pas voté Maroc pour l'organisation de la coupe du monde 2026 "alors que les autres pays comme le Togo, le Niger, le Burkina Faso et autres l'ont fait. Je suis vraiment consterné et très déçu par la nouvelle. surtout que le Maroc portait une candidature africaine. Malheureusement, 11 pays africains dont le Bénin et l'Afrique du Sud ont décidé de tourner dos" a t-il dit.

Copyright © 2018 Africa Top Sports. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.