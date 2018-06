Tunisie: Du brûlage à tout va !

Alors, de grâce, ménagez-nous de ce poison dangereux! On aurait aimé voir, à l'occasion de ce mois saint, dans les séries télévisées, des messages intelligents ayant trait à la protection de l'environnement, des espèces animales et de l'homme plutôt que de suivre des feuilletons débiles qui abrutissent davantage notre société...

La combustion de toutes sortes de matières, presque entièrement composées de particules fines qui s'infiltrent profondément dans les tissus pulmonaires, cause des symptômes comme la toux, le sifflement, les douleurs thoraciques et l'essouflement, selon une source spécialisée. Le brûlage des déchets à l'air libre est, en un mot, nocif à la santé et à l'environnement.

C'est que les services municipaux sont parfois dépassés malgré leurs efforts de faire de Bizerte une ville propre, voire «intelligente». Le brûlage de toutes ces matières en plein air constitue sans aucun doute des effets néfastes sur la santé de l'homme. La fumée issue du brûlage est encore plus dangereuse pour les enfants et les personnes âgées atteintes de problèmes respiratoires, tels que l'asthme...

