Maroc: FC Nantes - Yassine El Ghanassy sur le départ ?

Le Portugais Miguel Cardoso, ancien coach de Rio Ave, 5e de la Primeira Liga 2017-2018, sera l'entraineur du FC Nantes pour les deux prochaines saisons en remplacement de l'Italien Claudio Ranieri.

L'arrivée de Miguel Cardoso va s'accompagner d'une refonte de l'effectif. Entre les départs déjà actés et ceux attendus, il va falloir apporter du sang neuf dans le groupe du FC.

Outre les recrues indispensables pour apporter de la concurrence et une plus-value en termes d'expérience et de technique, le technicien lusitanien entend bien justifier ses choix.

D'après plusieurs médias, Cardoso n'aurait pas attendu pour se mettre au travail, et aurait déjà fait part de plusieurs souhaits à son nouvel employeur. Parmi ceux-ci, le recrutement de cinq à six joueurs, et les départs de plusieurs joueurs dont Yassine El Ghanassy.

Relancé à Ostende, le belge d'origine marocaine semblait enfin avoir retrouvé son niveau et décroché un beau transfert en Ligue 1. Toutefois, sa première saison avec les 'Canaris' n'a pas été des plus marquantes, avec 20 apparitions et seulement cinq titularisations pour zéro buts.