Afrique: Le Maroc déjà candidat à l'organisation de la Coupe du monde 2030

« Le Maroc est fier d'avoir mené une campagne engagée, éthique et s'inscrivant totalement dans le respect des règles imposées par la FIFA. Le Maroc a démontré sa capacité à organiser une Coupe du monde, qui pour la première fois verra la participation de 48 équipes, répondant au nouveau cahier des charges exigeant de la FIFA. Sous la conduite éclairée de Sa Majesté Le Roi, le Royaume du Maroc est déterminé à continuer sa trajectoire. Les projets que nous avons présentés dans le dossier de candidature seront réalisés. Nous avons géré cette candidature avec un esprit sportif et nous poursuivrons notre chemin dans le même esprit« , annonçait d'ailleurs hier Moulay Hafid Elalamy, président du comité de candidature.

