Gabon: MECA/CANON - Présentation des MasterClass photographie

Les amoureux de la photographie ont été gratifiés d'une formation, ce mercredi 13 juin 2018 à Libreville. Une occasion pour Gabon-Méca et Canon de présenter les MasterClass à la communauté des photographes et des vidéastes gabonais et bien d'autres venus nombreux pour y participer.Gabon Meca et Canon une relation de longue date.Près de quatre décennies déjà.

Ils étaient nombreux, ces amoureux de la photographie et de la vidéo. Ils ont répondu présent à la formation en photographie et vidéo. La communauté des photographes et vidéastes ont bénéficié de la formation sur les appareils de marque Canon. Des appareils photos aux cameras en passant par les imprimantes, les photographes et vidéastes ont en eu pour leur compte sur la connaissance desdits appareils. Jean Mazel, l'actuel ambassadeur de Canon a partagé son expérience en matière de photo et vidéo avec les passionnés. Il leur a donné quelques astuces pour devenir un meilleur photographe, comment comprendre la composition de l'image. Il souligne par exemple que pour les photographes sportifs, l'une des meilleures photos, est celle prise un joueur avec le ballon.

Pour l'art et le design par exemple, le formateur enseigne qu'il faut la couleur, de la valeur, la ligne silhouette, la forme, la texture et l'espace. Aussi va-t-il expliquer que « les principes du design passent par l'équilibre de la balance, du contraste, du mouvement, de l'accent, de la proportion et de l'unité qui amène à l'harmonie ». Dans ses explications, l'ancien photojournaliste poursuit en édifiant les uns et les autres sur les notions de la composition d'image. Pour lui, il faut faire intervenir un certain nombre d'éléments, à savoir : « La règle du tiers, la simplicité, les lignes directrices, les cadres naturels, le contraste, le point de vue, le rythme, la silhouette, l'espace vide et cadrer ». Le formateur Jean Mazel a tout de même conseillé aux épris des photos et vidéos qu'il faut connaître son matériel de long en large et surtout en travers.

Quatre heures de formation ont suffi à donner satisfaction à la communauté des photographes et vidéastes. Les échanges entre le formateur et les amoureux des appareils Canon étaient aussi riches, affirme un des photographes. « Nous avons passé de bons moments avec le formateur qui a répondu professionnellement à toutes les préoccupations qui ont été posées. C'est ce genre de formation dont nous avons besoin pour être compétitif à l'échelle internationale. C'est bien que certains d'entre nous ayons la connaissance pratique. C'est une bonne chose, c'est vrai, mais il faut quand-même avoir quelques bribes de connaissances théoriques, ça rend complet et admiratif ».

Entre satisfaction et le temps, JBA a apporté son appréciation quant à la formation. Le temps pour lui est passé très vite qu'il ne s'est pas rendu compte. Il aurait bien aimé voir la formation se poursuivre. Le temps, aussi irréversible, s'est joué de lui. « J'ai vraiment aimé toutes les explications. J'ai découvert de nouvelles techniques, les connaissances et la maitrise des appareils de marque Canon. Je remercie Gabon Méca qui nous a offert cette opportunité d'avoir été formés. Mais j'aurais bien aimé que le temps se prolonge », dit-il un peu partagé.

