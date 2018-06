Gabon: Législatives - L'UFPDG sensibilise les femmes sur la campagne d'enrôlement.

Au Gabon, la date des prochaines élections législatives attendues depuis plus de deux ans n'est toujours… Plus »

Elle a tout de même rappelé aux Pdégistes combien de fois le Président de leur parti compte sur les femmes de l'UFPDG et que cette campagne d'enrôlement doit emmener les femmes à s'impliquer dans le processus d'enrôlement. C'est une opération aussi importante, soulignera-t-elle, comme pour appeler les femmes à s'inscrire sur les listes électorales. La campagne de sensibilisation des femmes se poursuivra dans les autres provinces, à savoir : l'Ogooué-Lolo, Ogooué-Ivindo, Ogooué-Maritime, la Ngounié, et le Haut-Ogooué.

Pour le Secrétaire général adjoint 4, (SGA4), en charge de l'UFPDG Chantal Mebaley « il n'est plus question pour les femmes de l'UFPDG de s'embarquer n'importe comment avec les potentiels candidats qui seront investis par le parti et même d'autre homme politique.Le processus d'enrôlement doit désormais être encadré par les membres du bureau national de l'UFPDG via ses structures ou démembrements. L'UFPDG doit soutenir tous les candidats qui seront investis par le parti. Cela devrait se faire avec une bonne organisation.

