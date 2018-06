Gabon: Air France Libreville - La compagnie contre-attaque et met fin à la rumeur

Au Gabon, la date des prochaines élections législatives attendues depuis plus de deux ans n'est toujours… Plus »

Très sereine pour l'avenir, la directrice de l'agence de Libreville tranquillise sa clientèle « nous rassurons les gabonais que nous Air France on reste la compagnie pour laquelle la sécurité reste le maître-mot. Les avions que nous mettons à la disposition des gabonais sont des avions qui répondent à toutes les normes de sécurité et ce sont des avions qui ont fait leur preuve ».

Consciente du désagrément causé à ses clients, la compagnie a très vite pris des mesures rassurantes comme l'atteste son communiqué diffusé ce jour : « Les équipes Air France à l'escale de Libreville se sont immédiatement mobilisées pour héberger les 85 clients de ce vol et leur trouver une solution de réacheminement. En moins d'une heure, leur hébergement était assuré dans les hôtels Radisson Blu et Méridien de Libreville. Dans le même temps, une solution de report a été proposée aux clients qui ont pu être réacheminés sur les vols AF977 dès 13 et 14 juin ».

