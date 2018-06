Afrique: Participation du Sénégal au mondial Russie 2018 - Les religieux du foyer d'origine de Sadio Mané en journée de prières

Hier, mercredi 13 juin, a été une journée de prières à Bambaly, village d'origine de Sadio Mané. La commune voisine de Djirédji y a également pris part pour solliciter du Tout Puissant Miséricordieux la victoire finale des Lions de la Téranga.

La commune de Bambaly, village natal de la star mondiale de football Sadio Mané, et celle de Djirédji ont collectivement organisé à Bambaly une journée de prières, ce mercredi, pour solliciter la miséricorde du Tout-puissant à signer la victoire finale des Lions de la Téranga.

Mamadou Lamine Diawara, le maire de Djirédji et membre du Conseil économique, social et environnemental, l'initiateur déclare : « nous avons organisé cette journée de prières pour solliciter Dieu, le Tout Puissant, pour accorder la victoire finale aux Lions de la Téranga. Nous sommes rassurés par leurs prestations et sans doute qu'ils pourront faire mieux que la génération de 2002. Nous prions pour toute l'équipe et pour Sadio Mané en particulier ».

Les religieux en font un devoir majestueux au nom de la gloire nationale et de l'étoile du Boudié, Sadio Mané. « Nous sommes prêts à prier tous les jours pour le triomphe des Lions au mondial » ont dit Mamadou Lamine Sané et El Hadji Ibrahima Talibo Mané, respectivement imam ratib de Kindakam et de Bambaly.

En bon 12e gaïndé, Pape Massaër Diop, le sous-préfet de l'arrondissement de Djirédji, souscrit à la mobilisation : « le Chef de l'Etat Macky Sall les a toujours accompagnés et par patriotisme, chacun joue sa partition. Et ces prières en ce mois béni de ramadan sont les bienvenues ».

Tout à l'honneur du maire de Bambaly Modou Ndiaye qui a prié pour le triomphe du Sénégal ; « je salue l'initiateur de cette journée Lamine Diawara ainsi que le sous-préfet de Djirédji et prions pour accueillir le trophée mondial au Sénégal