Afrique: Coupe du monde 2018 - Ces stars qui porteront l'Afrique en Russie

LE SÉNÉGAL A BESOIN D'UN GRAND SADIO MANÉ

Du Sénégal en Angleterre, en passant par la France et l'Autriche, Sadio Mané a rayonné depuis son arrivée en Europe à l'hiver 2012. A 26 ans, le natif de Sédhiou au Sénégal fait les beaux jours de Liverpool. Dix buts en Premier League, dix buts en Ligue des Champions : l'attaquant des Reds a réussi un double-double très intéressant. Surtout, Mané a ponctué son excellente saison par un but en finale de la Ligue des Champions.

Avec les Lions de la Teranga, Sadio Mané répond également présent avec 13 buts et 13 passes décisives en 47 sélections. Ses larmes en quarts de finale de la CAN 2017 lors de l'élimination du Sénégal face au Cameroun sont encore dans tous les esprits. Sadio Mané arrive en Russie en pleine forme physique et avec beaucoup de confiance. Une bonne nouvelle pour le Sénégal qui aura besoin d'un grand Mané pour se sortir d'un groupe comportant la Colombie, le Japon et la Pologne.

MOHAMED SALAH ENTRE DANS LA COUR DES GRANDS

Les Pharaons seront assurément l'une des équipes à surveiller pour cette 21e édition du Mondial, où ils seront emmenés par leur joyau brut, le Red Mohamed Salah. Révélation de la Premier League cette année, l'ancien Romain a explosé tous les records avec Liverpool, battant notamment celui du nombre de buts inscrits sur une seule saison - depuis que le Championnat anglais est passé à 20 clubs - avec 32 buts. Avec 44 réalisations toutes compétitions confondues, le buteur fait son entrée dans la cour des grands, et se livre un véritable duel à distance avec les habitués : Lionel Messi, Cristiano Ronaldo et Harry Kane. Candidat sérieux au Ballon d'or FF, Mohamed Salah est devenu en moins d'un an la nouvelle idole du football mondial. Le Pharaon espère surfer sur ce nouveau statut pour emmener les siens vers les sommets en Russie.

MOSES, BENATIA ET KHAZRI AUSSI

Discret et loin des strass et paillettes, l'attaquant nigérian - reconverti latéral droit dans son club de Chelsea - est la véritable star des Super Eagles. Epaulé par son ex-coéquipier à Londres, le capitaine John Obi Mikel, désormais exilé en Chine, Victor Moses n'a qu'une idée en tête, mener les siens vers les sommets comme il l'a fait lors des éliminatoires. S'il est évidemment le joueur le plus important du Maroc de par sa notoriété et son brassard de capitaine, Mehdi Benatia (défenseur central, 31 ans, Juventus, 54 sélections) le sera surtout par son importance défensive.

Très souvent titulaire dans le onze de Massimiliano Allegri à la Juventus, Benatia sera un rouage essentiel pour contrer les offensives espagnoles et portugaises, deux des trois adversaires du Maroc en phase de poule. Quant à Wahbi Khazri, l'attaquant tunisien de 27 ans, il a réalisé une très belle saison avec Rennes, où il a été prêté par Sunderland. Auteur de 11 buts et 4 passes décisives toutes compétitions confondues avec le club breton, Khazri aura sûrement à cœur de s'illustrer lors de ce Mondial russe. Mais l'attaquant devra rapidement se mettre dans le bain, lui qui a raté les trois matches de préparation de son équipe en raison d'une blessure musculaire.