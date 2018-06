Burkina Faso: Fruits et légumes - Comment les désinfecter ?

Consommer quotidiennement des fruits et légumes est une excellente habitude pour optimiser notre bien-être physique et mental. Même si toutes les catégories d'aliments sont importantes, les fruits et les légumes comptent parmi les sources principales de nutriments essentiels. En matière de nutrition, il est recommandé de les consommer crus, pas seulement pour profiter de la majorité de leurs nutriments, mais aussi pour obtenir de nombreux bienfaits pour notre santé.

Cependant, nous devons faire très attention à la manière dont nous les consommons. Du fait de leurs conditions de production ou de manipulation, la peau de ces aliments pourrait être exposée à des germes qui ont très souvent la capacité de nuire à notre santé. A ce titre, il est tout à fait primordial de les désinfecter afin de les débarrasser de ces germes dangereux.

Dans notre dernière publication, nous vous disions de faire beaucoup attention à l'utilisation de l'eau de Javel pour la désinfection de vos fruits et légumes à cause non seulement des restes de chlore, mais aussi de certains composés résultant de l'action du chlore sur certaines substances présentes dans le milieu à désinfecter. Ces restes de chlore et de composés néoformés pourraient être très dangereux pour la santé lorsqu'après la désinfection, le rinçage permettant de les éliminer n'est pas bien fait.

Fort heureusement, il existe des méthodes saines qui, sans altérer la saveur et la texture de ces aliments, permettent de les rendre propres à la consommation.

Pour vous permettre de consommer sainement vos fruits et légumes crus comme cela est recommandé, nous vous proposons (sans être exhaustif) quelques astuces pour les désinfecter et profiter pleinement des vitamines et autres substances bienfaisantes qu'ils renferment.

Le vinaigre blanc

Le vinaigre blanc dispose de propriétés antibactériennes et antiseptiques idéales pour désinfecter les fruits et légumes que nous consommons au quotidien. Comme il s'agit d'un produit 100% naturel, il n'affecte pas la saveur des aliments et ne réduit en aucun cas leurs propriétés nutritionnelles.

Comment l'utiliser ?

Versez un trait de vinaigre blanc dans un récipient d'eau, puis utilisez ce liquide pour laver les fruits et légumes à consommer.

Rincer-les à l'eau claire avant de les consommer.

Le jus de citron

Le jus de citron contient des acides naturels qui lui confèrent des propriétés antibactériennes.

S'il peut parfois donner aux fruits et légumes une petite touche d'acidité, il les désinfecte presque toujours sans altérer leur saveur.

Comment l'utiliser ?

Pressez quelques citrons et versez leur jus dans un récipient contenant de l'eau.

Plongez vos fruits et légumes dans ce liquide pendant 10 minutes environ.

Ensuite, rincez-les à l'eau.

v Le bicarbonate de soude

Le bicarbonate de soude est disponible en pharmacie. Une solution à base de bicarbonate de soude permet de désinfecter les fruits et légumes très sales.

Son pouvoir abrasif permet à cet ingrédient d'éliminer les restes de terre et de bactéries, laissant la peau des aliments propre et totalement désinfectée.

Comment l'utiliser ?

Ajoutez deux cuillerées de bicarbonate de soude dans de l'eau tiède, puis utilisez ce liquide pour nettoyer vos aliments.

Frottez bien le bicarbonate sur les aliments, afin que ses composés agissent de manière optimale sur la peau de vos fruits et légumes.

Le sel marin

Le sel marin dispose de propriétés antiseptiques qui peuvent nous permettre de désinfecter nos fruits et légumes.

Cependant, à la différence des méthodes précédentes, son application peut altérer significativement la saveur des aliments, les rendant très logiquement plus salés.

Pour autant, vous pouvez l'utiliser pour laver des aliments que vous auriez dû saler...

Comment l'utiliser ?

Ajoutez une cuillerée de sel dans un récipient contenant de l'eau tiède. Frottez le liquide sur la surface de vos aliments.

Rincez si vous pensez que vos aliments vont être trop salés.

Nous pouvons aussi utiliser une solution de savon sans additifs (colorant, parfum, enzyme, ... ).

Comme vous pouvez le remarquer, il existe de nombreuses manières de désinfecter les fruits et légumes que nous consommons. Avant d'utiliser ces produits désinfectants, nous devons d'abord laver nos fruits et légumes à l'eau potable afin de les débarrasser de toutes les saletés. Le temps de contact des aliments avec ces solutions désinfectantes, doit durer environ 10 à 15 minutes avec quelques frottements. Dans tous les cas, il est impératif de surveiller les produits pendant l'opération de désinfection.

Biochimiste