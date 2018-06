Madagascar: Pétanque - Lilia Rajamason et Anna Rahanitriaina fin prêtes !

S'ensuivit pour les deux femmes, une traversée du désert où elles se faisaient carrément oublier pendant presque quatre ans. Mais c'était tout juste du «reculer pour mieux sauter», car le temps de trouver qu'elles pouvaient être très complémentaires et elles sont parties réaliser une saison 2018 de toute beauté. Et de là à afficher un bel optimisme pour le sommet africain en Tunisie, le pas est vite franchi. La balle est donc dans le camp de la Fédération malgache et de Béryl Razafindraininony qui a le devoir d'engager ces deux championnes à ce championnat d'Afrique. Solidarité Betsileo oblige !

Les deux boulistes championnes de Madagascar, Anna Rahanitriaina et Lilia Rajamason, poursuivent leur préparation en vue du championnat d'Afrique en Tunisie. L'objectif visé en fait pour ces deux femmes qui ont remporté trois des six étapes du championnat de Madagascar avant d'infliger quelques raclées à certaines formations de la grande finale.

