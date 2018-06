Madagascar: Elite GSM / Tecno - Les matches du mondial en direct sur Smartphone

Russia 2018, c'est aussi sur les Smartphones Tecno.

Elite GSM - Tecno Mobile met le paquet pour permettre au plus grand nombre, de suivre en direct les matches de Russia 2018

La fièvre du mondial, c'est à partir d'aujourd'hui avec la cérémonie d'ouverture, prévue à 15 heures à Madagascar et qui sera grandiose. Ainsi, bien évidemment que le premier choc Russie - Arabie Saoudite. Pour ne pas rater l'événement, l'important sera donc de rentrer tôt à la maison cet après-midi. Une autre option s'offre cependant pour les férus de la balle ronde : Suivre le mondial directement sur son Smartphone.

Application

Une option rendue possible grâce à l'initiative de Tecno Mobile - Elite GSM qui propose une offre spéciale Mondial 2018. « Tout achat de Smartphone Tecno permet à l'usager de suivre en direct et n'importe où, sur son appareil tous les matches de la coupe du monde » explique Jaona Randriarimalala, PDG d'Elite GSM - Tecno Mobile. Cet accès est rendu possible grâce à une application installée sur tous les Smartphones Tecno, par Startimes. L'accès Internet est assuré par un fournisseur, partenaire. Une aubaine en somme, pour les utilisateurs de Tecno, une des marques les plus performantes sur le marché mondial de la téléphonie mobile. « Notre avantage c'est que Tecno innove sans cesse en mettant sur le marché des Smartphones répondant à l'évolution technologique qui s'opère tout le temps dans ce secteur très concurrentiel » selon toujours Jaona Elite. Tout récemment encore, Tecno vient de sortir quatre nouveaux modèles aussi performants les uns que les autres. Il s'agit, en l'occurrence de Camon Pro CA8, de Camon X CA 7, de Pouvoir 1 LA 6 et de F2 LT6. Des Smartphones de grande qualité, pour ne prendre que le cas du Camon C8 par exemple. Un bijou technologique qui se décline en un processeur Octacore 2 Ghz, Android 8.1, écran 6 pouces full HD et affichage 2.5 D empreinte digitale, caméra 24 Mpx avant double flash, 16 Mpx arrière multiflash, batterie 3750 mAh, mémoire 64 GB interne et 4 GB de RAM. Suivre le Mondial avec un tel appareil sera en tout cas un régal pour les usagers.

Performances

Bref, Russia 2018 sera une occasion pour Tecno Mobile Madagascar de confirmer ses performances. Et pour satisfaire encore plus le public, Tecno organise une série d'animation devant son siège à Behoririka à partir d'aujourd'hui. Un écran géant y est installé pour permettre aux gens de suivre en direct la cérémonie d'ouverture et le match Russie - Arabie Saoudite. Les animations se poursuivront demain à partir de 16 heures jusqu'à 21 heures, avec notamment le match très attendu Portugal - Espagne. Des jeux seront organisés pendant ces manifestations avec à la clé de nombreux lots à gagner. Que la fête du Mondial 2018 commence avec Tecno Mobile.