Madagascar: Ambassadeur coréen Lim Sang Woo - Pour le dialogue, la paix et la stabilité

Un « Atelier de Cuisine Coréenne » s'est tenu, hier, au Restaurant Les Saveurs du Louvre, placé sous la houlette du chef Kim Eunja du restaurant Aribang, sis à Isoraka.

Au menu, la cuisine coréenne et le riz suivis de la présentation du chef Kim Eunja. Selon l'ambassadeur de Corée à Madagascar, Lim Sang Woo, « le riz est l'aliment de base des coréens. Ils mangent trois fois par jour. Il y a beaucoup de similitudes entre Madagascar et la Corée ». A la question des journalistes sur la situation qui prévaut dans la Grande Ile, le diplomate a tout simplement déclaré qu'il est pour « le dialogue, la paix et la stabilité ». Il roule égalemnt pour des élections transparentes, crédibles et acceptées par tous.

Préparation. Pour en revenir à l'atelier, on a procédé à la préparation du Gungjung ou Tokbokki royal (pâte de riz à la sauce soja), du Gyeongdan (boulettes sucrées de riz gluant) et duTokguk (soupe de rondelles de riz), et ce, avec la participation des invités. Et pour couronner le tout, un déjeuner buffet coréen a été offert par l'ambassade de la Corée.