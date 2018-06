Madagascar: Total Madagasikara - Une séance de formation pour les taximen

« Le but de cette rencontre était de permettre aux taximen d'entretenir et d'améliorer davantage, la performance de leurs voitures en choisissant le bon lubrifiant, selon leurs caractéristiques et leurs performances », a expliqué Mahery Jaï Gabriello, le responsable Lubrifiants chez Total Madagasikara. Cette séance a été axée sur la marque TOTAL QUARTZ, et a mis en lumière l'Age Resistance Technology (ART). « C'est une technologie de pointe qui améliore la protection du moteur contre l'usure mécanique jusqu'à 64%. TOTAL QUARTZ, avec ART, est une véritable innovation qui permet de maintenir la performance et la longévité des moteurs », a-t-il rajouté. De leur côté, les taximen ayant reçu cette formation se sont réjouis.

