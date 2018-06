Madagascar: CUA-MEN - Suspension de contrat avec les Chinois à Soarano

Appel à manifestation d'intérêt. Une commission tripartite regroupant des représentants de la CUA, du ministère de l'Education nationale et des parents d'élèves sera mise sur pied pour s'occuper de la prochaine attribution des magasins. D'après le 2e adjoint au maire, un appel à manifestation d'intérêt sera lancé à l'endroit de tous ceux qui seraient intéressés par la location de ces infrastructures commerciales. La CUA, le MEN et les parents d'élèves sont prêts à jouer la transparence tout au long du processus de la nouvelle opération.

Des Chinois ont passé avec la commune urbaine d'Antananarivo et le ministère de l'Education nationale pour la location des magasins construits sur le domaine affecté à l'EPP Soarano. Hier, le 2e adjoint au maire Julien Andriamorasata a annoncé que, la CUA et le ministère de l'Education nationale ont mis fin au contrat de location avec les Chinois. Ce contrat de location devait prendre fin en 2016. Il n'a pas été renouvelé.

