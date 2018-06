Madagascar: Ministère de la Jeunesse et des Sports - La continuité de l'Etat avant tout

La passation de service entre le ministre de la Jeunesse et des sports entrant Faratiana Tsihoara Eugène et le ministre sortant Andriamosarisoa Jean Anicet s'est tenue dans les locaux du ministère de la Jeunesse et des Sports Place Goulette hier.

« Ce fut un honneur » a annoncé le ministre sortant quand il a pris la parole tout en faisant un bilan sommaire de son mandat depuis avril 2014. Il a remercié tous les partenaires avec qui, il a travaillé ainsi que le personnel du ministère. Le nouveau ministre Faratiana Tsihoara a été Secrétaire Général du Gouvernement, Coordonnateur de Programme de la Primature, Coordonnateur Général par intérim du PREA. Il a été aussi membre du Comité de Pilotage du PUPIRV ou Projet d'Urgence pour la Préservation des Infrastructures et pour la Réduction de la Vulnérabilité et de PAUSENS ou Projet d'Appui d'Urgence aux Services Essentiels d'Education, de Santé et de Nutrition.

C'est un sortant de l'Ecole Nationale d'Administration ou ENA - France. Il a fait aussi ses études à l'Université Libre de Bruxelles, au CEDS et à l'ESSA AGRO. Il a débuté son mandat en remerciant ses proches collaborateurs et en déclarant aux représentants du personnel venus sur place « Nous avons un ministère en bonne santé, un milieu du sport dynamique. Les ministres changent mais la continuité de l'Etat reste ». Il a déclaré aussi qu'il reste dans la ligne de mire de la Vision présidentielle et avec les mots d'ordre du Premier ministre. Ce jour, il sera déjà en action avec la conférence internationale à Ivato pour le milieu EPS tout comme il arrive en plein Mondial 2018.