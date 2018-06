Madagascar: « Folaka La Clé » - Mario fait le grand saut au Glacier Analakely

Dans les périphéries de la capitale, Mario connait déjà un succès notoire, comme à Mahitsy. Pas plus tard que le mois d'avril, le jeune homme y a partagé l'affiche avec une autre coqueluche qu'est Elidiot. La voie de la célébrité lui ouvrant les portes, c'est la première occasion de voir vraiment ce qu'il a à donner aux noctambules en matière de performance et de durée. Fans, soyez au rendez-vous !

Plus qu'un pas pour entrer dans la cour des grands ! Pour la première fois, le jeune homme embrassera la scène du Glacier Analakely tout seul comme un grand, ce vendredi. Si dans son répertoire, le jeune homme a plus d'une bonne dizaine de morceaux, pour le grand public c'est le tube « Folaka la clé » qui fait danser tout le monde partout. Il y a cinq ans, il balançait déjà quelques uns de ses titres sur le net, mais c'est seulement en fin d'année 2017 que Mario a réussi à se mettre sur le devant de la scène grâce à ce single vite devenu un tube, à ne pas confondre avec « la clé folaka » du Grand maître Tianjama.

Copyright © 2018 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.