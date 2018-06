Madagascar: MPTDN - Passation réussie après de rudes négociations

Négociations . Si l'on se réfère à l'histoire, le MPTDN est le seul département ministériel qui n'a jamais connu de grève ni de manifestation. Hier, même le ministre sortant Neypatraiky Rakotomamonjy a eu du mal à rejoindre son bureau à cause de la manifestation des employés. Sur les lieux, il a soutenu l'importance de la stabilité pour le développement du pays. « Tout s'est toujours bien passé entre nous. Aujourd'hui, pour mon départ, je vous demande de me laisser faire une passation sans incident. Les efforts que nous avons entrepris ensemble pour le développement ne sont pas perdus. Certes, il n'y a plus de ministère en charge des projets présidentiels, mais ces projets seront directement pilotés par la Présidence de la République », a-t-il adressé au personnel du ministère. Après toute une journée de négociations entre le ministre sortant et les employés, la passation s'est enfin tenue vers 18h. Après ce calme, les manifestants n'ont pas encore déclaré si leur mouvement se poursuivra ce jour ou non. Affaire à suivre.

Depuis la nomination des nouveaux membres du Gouvernement, les employés du MPTDN ont manifesté contre la prise de fonction de leur nouveau ministre Maharante Jean De Dieu. Hier, un barrage a été érigé devant le ministère pour empêcher la passation de service. « Nous réclamons un technicien qui a des compétences dans notre secteur d'activité. Maharante a déjà été désavoué au Ministère des Fonctions Publiques. Ce n'est pas la bonne personne. L'ancien ministre Neypatraiky a fait des réalisations remarquables, mais nous ne le retenons pas non plus. S'il doit partir, nous donnons notre bénédiction, car l'alternance est une chose normale », a déclaré le porte-parole des employés, lors de leur manifestation de ce jour.

La situation s'est compliquée hier au Ministère des Postes, des Télécommunications et du Développement Numérique (MPTDN). Prévue à 11h, la passation entre Neypatraiky Rakotomamonjy et Maharante Jean De Dieu n'a été réussie qu'à 18h30.

Passation entre le ministre sortant Neypatraiky Rakotomamonjy et le nouveau ministre des Postes, des Télécommunications et du Développement Numérique, Maharante Jean De Dieu, hier soir.

