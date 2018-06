Madagascar: Les difficultés du pouvoir ne font que commencer

Les manifestants de la place du 13 mai n'ont pas été réduits au silence, et ils sont même plus déterminés que jamais à se faire entendre. L'accord politique qui a abouti à la formation de ce gouvernement les a laissés de marbre. Les perturbations dans les ministères dirigés par des HVM vont reprendre dès aujourd'hui. L'apaisement espéré par le pouvoir n'est pas effectif..

Comme nous l'avons dit, ce gouvernement nommé par le président de la République ne fait pas l'unanimité. Il a tout de suite été contesté par la place du 13 mai qui y a vu la mainmise du HVM. Ils n'ont pas apprécié du tout le ton mesuré adopté par les députés ayant intégré cette équipe du Premier ministre. Les termes utilisés ont été très durs. L'affluence constatée hier sur la place du 13 mai montre qu'il sera très difficile au pouvoir, d'installer cette sérénité nécessaire pour accomplir la tâche qu'il s'est assigné, l'organisation des élections. Les militants de la place du 13mai vont aujourd'hui perturber le fonctionnement des ministères tenus par des membres du parti HVM.

La communauté internationale s'est félicitée de l'évolution de la situation, mais malgré le satisfecit exprimé dans ses différents communiqués, elle ne peut que constater la réticence d'une partie importante de la population. On verra dans les jours à venir comment le nouveau gouvernement va gérer ce problème, mais il risque de rencontrer de nombreuses difficultés. La contestation ne s'est pas éteinte et les états majors politiques ne peuvent en aucun cas apaiser les craintes de la base. On sent maintenant une certaine méfiance s'installer, et on constate que le courant ne passe plus aussi facilement avec la base. Les déclarations de certains représentants de partis n'emportent pas l'adhésion des militants du 13 mai.