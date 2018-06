Madagascar: Collaboration - Un duo inédit avec Lary et Inah !

Iary et Inah se retrouveront au Trass Tsiadana pour un duo inédit.

Une fois n'est pas coutume ! Issus d'horizons musicaux complètement différents l'une de l'autre, Inah et Iary demain soir, vont faire une exception. Les deux chanteuses vont trouver un terrain d'entente et se partager la scène du Trass Tsiadana. Une expérience à vivre !

La première est plus douce. La seconde la complète. Si Inah est plus dans la pop ou le latino, la seconde, elle, est plus agressive. Sa musique de prédilection est effectivement le rock. Ce vendredi 15 juin, les deux jeunes femmes vont se retrouver pour un show qui s'annonce très éclectique et pleine de surprises.

Douce voix, douce comme elle l'est, Inah, celle qui a longtemps été derrière les grandes stars locales a commencé à se faire un nom dans la sphère musicale. De la pop au latino, de la variété, des reprises, et des compositions faites sur mesure pour elle, Inah joue sur presque tous les registres. Ayant fait ses premiers pas dans le milieu en 1999, en chantant les chœurs du groupe Imagine et Ziva, elle continue son parcours en 2001-2002 en intégrant le groupe de Poopy en tant que choriste, puis le grand public la découvre aux côtés de Dadah Rabel. Elle multiplie les scènes, les cabarets, puis les concerts où elle partage l'affiche avec d'autres chanteurs pour interpréter des artistes d'antan. Elle a sorti il y a deux ans, son premier album solo et continue de le promouvoir. Demain soir cependant, c'est aux côtés de Iary qu'elle va faire son show.

Iary. Après quelques temps loin de la scène, Iary revient sous les feux des projecteurs, plus mûre que jamais. Si auparavant, Iary était résolument et exclusivement rock, aujourd'hui, elle se dévoile sous toutes les couleurs, aussi bien musicalement qu'accessoirement parlant. Non, la chanteuse ne s'est pas reconvertie dans le r'nb ou le soul, mais elle a décidé de dévoiler un peu plus son univers musical. Car derrière Iary la rockeuse, il y a avant tout Iary la femme, une passionnée de musique quoique très grande fan de rock. Pour la soirée qu'elle concocte avec Inah au Trass Tsiadana, la chanteuse a décidé de se dévoiler dans tous ses états. Oui, ses compositions, celles avec lesquelles le public l'a découverte, composeront le répertoire mais, ça ne s'arrêtera pas seulement là. Elle va également revisiter quelques unes des tubes de ses idoles, aussi bien féminins que masculins. Iary et Inah dans tous leurs états, c'est ce 15 juin au Trass Tsiadana et c'est à ne rater sous aucun prétexte...