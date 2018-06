Madagascar: Média - Une réunion aura lieu ce jour sur l'affaire Andriamandavy !

« Non à Rolly Mercia. Non à Riana Andriamandavy VII ». C'est ce qu'on pouvait lire sur les pancartes qu'ont apportées les journalistes qui désapprouvent la nomination du nouveau ministre de la Communication et l'éventuel retour de l'ancien, hier à Nanisana, lors de la passation de services entre les deux hommes. C'était lors de l'intervention de Rolly Mercia ou Harry Laurent Rahajason de son vrai nom, que quelques journalistes ont brandi lesdites pancartes pour montrer leur insatisfaction. Puis, ils ont boycotté celle de Riana Andriamandavy VII en décidant d'évacuer la salle. Il n'y a eu aucune interview après. Puis la manifestation des journalistes s'est poursuivie juste au-dessous de la stèle de l'Ordre des Journalistes de Madagascar (OJM) à Analakely vers 13 heures 45. Cette fois, ils ont été représentés par Théodore Ernest, le rédacteur en chef de la Radio Aceem. « Nous n'acceptons pas et n'accepterons jamais la nomination de Riana Andriamandavy VII à la tête du ministère de la Communication. Il en est de même pour le retour de Rolly Mercia », réitère-t-il.

