Congo-Brazzaville: Linafoot/Play-Off - Sanga Balende, Mazembe, V.Club et DCMP remportent leurs matchs de la 19e journée

Les quatre clubs ont pris le dessus sur leurs adversaires respectfs, le 13 juin , gardant toujours la tête de la compétition.

L'AS V.Club a été impitoyable face à l'AC Rangers, au stade des Martyrs de Kinshasa. Six buts à un, c'est le score inattendu de cette partie qui pourtant a démarré de manière positive pour les Académiciens. En effet, les protégés du président Lambert Osango ont bien été les premiers à ouvrir la marque, à la 21e mn, maintenant cet avantage jusqu'à la fin de la première période. Mais Jésus Muloko, qui a pris la place de Zacharie Mombo à la pause, a égalisé pour les Dauphins noirs sur son premier ballon, à la 46e mn. Ensuite, ce fut le festival avec les buts d'Emmanuel Ngudikama, Djuma Shabani, Jean-Marc Makusu Mundele qui a signé un doublé et un but contre son camp d'un défenseur de Rangers. L'on note que l'entraîneur adjoint, Raoul Jean-Pierre Shungu, a coaché V.Club à l'absence de Florent Ibenge en séjour à l'étranger.

Grâce à cette victoire, V.Club prend la troisième place avec désormais trente-deux points et un goal average meilleur que celui de Daring Club Motema Pembe (DCMP), les deux équipes ayant le mêmes nombre de points. Les Immaculés, eux aussi, ont soumis en seconde rencontre les Monstres de Dragons/Bilima par quatre buts à un. Doxa Gikangi a signé un doublé pour l'équipe coachée par Otis Ngoma Kondi, à la 34e et à la 48e mn sur des passes décisives de Ricky Tulengi. Dago Tshibamba a marqué le troisième but à la 77e mn alors qu'Assante, d'une frappe de plus de trente mètres, a porté le score à quatre buts à zéro à la 90+1e mn. Heureusement, Mambani Nzale a sauvé l'honneur des Monstres à la 90+3e mn

Dans d'autres rencontres, le TP Mazembe s'est imposé à Goma face au club local de Dauphin noir par un but à zéro. Glody Likonza a inscrit l'unique but, à la 75e mn d'une partie assez compliquée pour les joueurs du coach Mihayo Kazembe qui venaient de battre Maniema Union à Kindu par la même marque d'un but à zéro. L'on note aussi le large succès de Sanga Balende sur Jeunesse sportive Groupe Bazano, au stade Kashala-Bonzola de Mbuji-Mayi, par six buts à zéro, avec les réalisations d'Oloko à la 25e mn, le triplé de Trésor Lusiela Mande et le doublé de Jerry Kambu wa Kambu. Signalons aussi la victoire de Maniema Union qui a eu raison de Don Bosco par deux buts à zéro.

Au classement, Sanga Balende garde la première place avec trente-neuf points, devant Mazembe (trente-huit points). V.Club se retrouve troisième avec trente-deux points et DCMP, qui compte aussi le même nombre de points, est quatrième.