Congo-Brazzaville: Opposition - La signature d'un mémorandum annoncée pour le 23 juin

Le ministre des Postes, des télécommunications et de l'économie numérique, Léon Juste… Plus »

Interrogé par un journaliste sur sa contestation en tant que chef de l'opposition congolaise par certains partis politiques, Pascal Tsaty Mabiala a répondu, sans ambages : « Les contestataires sont-ils contre la Constitution qui prévoit ce poste, la loi portant création et attributions du chef de l'opposition ou contre ce que nous faisons ? L'adhésion dans un groupement politique est libre. C'est cela aussi la liberté et la démocratie. Nous n'allons pas embrigader les partis politiques ».

Pascal Tsaty Mabiala a signifié que dans la feuille de route de l'opposition, il y est inscrit des sujets sur la gouvernance économique et électorale. En ce qui concerne les questions économiques, l'opposition entend inciter le gouvernement à prendre des mesures susceptibles de réduire la montée fulgurante de la corruption, des détournements des deniers publics et des autres antivaleurs.

La sortie officielle de l'opposition politique congolaise est prévue pour le 23 juin, a indiqué Pascal Tsaty Mabiala. A cette occasion, a-t-il ajouté, les participants examineront et adopteront le mémorandum de cette famille politique. L'examen et l'adoption de ce mémorandum, du règlement intérieur et la feuille de route ont constitué, en effet, le menu de la réunion tenue hier.

Copyright © 2018 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.