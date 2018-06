Congo-Brazzaville: Vient de sortir - « Les dessous de Pointe-Noire » de KHP

Le ministre des Postes, des télécommunications et de l'économie numérique, Léon Juste… Plus »

Au cœur de Pointe-Noire, cité économique du Congo et porte océane de l'Afrique centrale, la prostitution est devenue une activité économique comme les autres. Naomie et son amie Yevline cherchent à s'en sortir en séduisant les Européens célibataires qui pourraient les emmener en France.

Après deux bandes collectives auxquels il avait participé, Chronique de Brazzaville et Nouvelles d'Afrique, KHP, de son vrai nom Koutawa Hamed Prislay, signe un scénario en appui des stratégies que mettent en place bien des jeunes filles africaines pour trouver un mari européen et partir pour l'occident.

