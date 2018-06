Congo-Brazzaville: Lutte contre le virus d'Ebola - Des entreprises chinoises offrent du matériel médical au ministère de la Santé

Le ministre des Postes, des télécommunications et de l'économie numérique, Léon Juste… Plus »

Pour sa part, face à ce geste de générosité, le ministre de la Santé a tout simplement remercié cette association et, à travers elle, tout le peuple chinois qui ne lésine pas à soutenir la RDC dans différents domaines. Outre la santé, il y a lieu de rappeler que les membres de l'Association des entreprises chinoises ont eu à soutenir la RDC dans les dommaines de la construction d'infrastructures, de l'éducation et des soins médicaux, de la sécurité , sans oublier les autres projets de subsistance de la population congolaise.

Le don a été réceptionné symboliquement à son cabinet de travail par le ministre de la Santé publique, le Dr Oly Ilunga Kalenga, des mains du président de l'association des entreprises chinoises, Li Hechun, qui a fait savoir que ce geste traduit l'excellence de l'amitié entre sa structure et les autorités congolaises. A travers ce matériel, a indiqué Li Hechun, l'Association des entreprises chinoises basées en République démocratique du Congo (RDC) voudrait apporter sa contribution, aux côtés de la population congolaise, dans le cadre de la conjugaison des efforts contre l'épidémie de la maladie à virus d'Ebola qui sévit dans la province de l'Equateur. Depuis le début de cette maladie, a-t-il souligné, chaque membre de cette association a porté une attention particulière au gouvernement et à la population congolaise pour leur détermination et leur fermeté à la combattre. Pour lui, cette aide s'inscrit dans le cadre du renforcement de l'amitié sino-congolaise.

Copyright © 2018 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.