Mauritanie: Union africaine - Le 31ème sommet prévu en Mauritanie

Les chefs d'État et de gouvernement de l'organisation panafricaine se réuniront les 1er et 2 juillet, à Nouakchott, dans le cadre de leur rencontre bisannuelle.

Après la cérémonie d'ouverture, se tiendra la séance des préparatifs des travaux à huis clos qui adoptera l'ordre du jour et examinera plusieurs rapports, dont celui du chef de l'Etat rwandais, Paul Kagamé, président en exercice de l'Union africaine (UA) et leader de la réforme institutionnelle de cette organisation sur la mise en œuvre de la décision 635 de l'Assemblée de l'UA, paragraphe 28.

Il y aura également le rapport du président du Niger, Mahamadou Issoufou, leader pour les questions liées à la zone de libre-échange continentale africaine ainsi que celui du président de la commission de l'UA, Moussa Faki Mahamat, à propos de la position africaine commune sur les relations ACP-UE après 2020 et sur la question du Sahara occidental.

Le thème de la 31e session de la conférence des chefs d'Etat et de gouvernement est « Vaincre la corruption, une voie durable pour la transformation de l'Afrique ». Il sera présenté par le président du NigEria, Muhammadu Buhari. Puis suivra un deuxième huis clos chargé d' examiner les rapports d'activités du Conseil de paix et de sécurité de l'UA sur l'état de la paix et de la sécurité au sein du continent et son rapport sur la mise en œuvre de la feuille de route des démarches pratiques pour faire « taire » les armes en Afrique en 2020.

Lors de ce huis clos, seront également examinés le projet d'instruments juridique et le budget de l'UA 2019-2020 ainsi que la nomination des quatre juges de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, des cinq membres du Conseil de l'UA pour le droit international, des quatre membres du Comité africain d'experts sur les droits et le bien-être de l'enfant, du vice-président du Conseil de l'université panafricaine, les décisions de la session, la date et le lieu du 32 e sommet de l'UA et les questions diverses.

La cérémonie de clôture du sommet de Nouakchott se tiendra avec les discours et adoption des différentes décisions et recommandations. Le président français, Emmanuel Macron, est l'invité spécial de cette rencontre de haut niveau des chefs d'État et de gouvernement africains.