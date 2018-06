Congo-Kinshasa: La MONUSCO encourage les jeunes de Goma à une masculinité positive

Daniel Ruiz a noté au passage que cette égalité « serait une réalité surtout lorsque, comme partenaires, les hommes et les garçons soutiennent les femmes et les filles dans ce sens. Pour ce faire, valoriser les actions des hommes en les couronnant comme hommes champions est l'une des étapes pour faire d'eux de véritables alliés pour les femmes et les filles dans la construction d'un monde où règne la justice sociale, surtout dans un contexte post-conflit ».

En un mot, il s'agit de faire des hommes et des garçons des alliés clés pour l'Egalité des sexes en valorisant leurs contributions en tant que citoyens responsables, respectueux des droits humains des femmes et des filles et actifs dans la consolidation de la paix et la sécurité dans leur nation.

Goma, le 14 juin 2018 - La section Genre de la MONUSCO a organisé, depuis le 12 juin, des séances de sensibilisation sur la masculinité positive. Ce concept incite les hommes à être des partenaires engagés et attentionnés qui prônent l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes.

Copyright © 2018 United Nations Stabilization Mission in the DR Congo. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.