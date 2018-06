Angola: Des incendies provoquent deux morts à Cuanza Norte

Ndalatando — Deux morts et des dégâts matériels évalués à 55.000 kwanzas sont le résultat de sept incendies, enregistrés entre les 6 et 13 juin du mois en cours, à Cuanza Norte, soit plus deux accidents par rapport à la semaine précédente.

C'est ce qu'indique une note du Commandement provincial de la protection civile et incendies parvenue jeudi à l'Angop, à Ndalatando.

Selon le rapport de la corporation, des incendies de moyenne et de petite taille se sont produits dans les municipalités de Cazengo, Lucala et Cambambe et ont causé la détérioration de trois mille boîtes de manganèse et de fer, dont les valeurs n'étaient pas avancées.

Il y a aussi des occurrences enregistrées durant cette même période, deux accidents de la route qui ont causé un blessé, une invasion d'abeilles et une fuite de carburant.