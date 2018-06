Angola: La ministre de la Culture souligne le rôle des autorités traditionnelles

Pendant deux jours, la ministre de la Culture a tenu une réunion de travail avec le gouverneur, les autorités religieuses et traditionnelles, le personnel du secteur et a visité diverses infrastructures culturelles dans la province de Cuando Cubango.

L'autorité traditionnelle a également jugé important que l'Exécutif promeut des actions qui peuvent aider à préserver, développer et promouvoir la culture et les habitudes des peuples Khoisan qui vivent à Cuando Cubango.

Le roi a affirmé que la construction de plus d'écoles afin d'éviter que la jeunesse s'adonne à des pratiques contraires à la loi et à l'ordre établi, se concentrant sur la formation académique et professionnelle.

Carolina Cerqueira a indiqué que l'Exécutif est déterminé à résoudre les problèmes de la population, mais pour concrétiser ce souhait, il est nécessaire l'engagement et le sens de l'Etat, de solidarité et d'altruisme de tous les Angolais.

