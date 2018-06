Angola: Importance exceptionnelle du don de sang

Luanda — La société doit donner du sang pour mieux servir les patients nécessitant de la transfusion dans les hôpitaux et sauver la vie des patients qui recourent aux services médicaux du pays, a annoncé jeudi l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

S'exprimant à Luanda à l'occasion de la Journée mondiale du don de sang (14 juin), le représentant de l'OMS en Angola, Hernando Agudelo, a rappelé que la principale cause de décès dans le pays était les accidents de la route, ce qui implique que la réserve en quantités de sang nécessaire est très importante pour secourir les victimes qui arrivent aux unités hospitalières.

Le responsable a appelé les donateurs à poursuivre cette pratique afin d'assurer des réserves de sang suffisantes pour répondre aux besoins transfusionnels et motiver les autres à se joindre à cette noble cause.

Il a affirmé que l'OMS soutient toutes les initiatives visant à garantir la disponibilité de sang sûr pour tous ceux qui en ont besoin.

Hernando Agudelo a poursuivi que les transfusions sanguines sauvent des vies, aident les patients souffrant de maladies potentiellement mortelles à vivre plus longtemps, améliorent leur qualité de vie et jouent un rôle particulier dans les soins maternels aux enfants, les catastrophes et les accidents de la route.

Il a expliqué que cette journée est aussi une occasion de remercier les donneurs de sang non rémunérés qui sauvent des vies par leurs gestes d'amour envers leur prochain.

À son tour, la Brigade Jeune Solidaire qui a rejoint cette cause, avec la mobilisation et l'organisation de la société en faveur du don de sang pour les nécessiteux, a fait connaître à travers son assistant national, Yuri Chipeco, que l'association assiste entre 12 et 15 demandes de don de sang seulement à Luanda.