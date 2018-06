Angola: Le pays a une faible moyenne de donneurs de sang

« Pour atteindre le succès escompté avec cette campagne, le plus grand défi de l'INS est de former une information correcte de l'opinion publique réglées et que les messages pour encourager les dons de sang aient la visibilité nécessaire », a exprimé le directeur technique de l'INS, Eunice Manico.

Pour contrecarrer cette réalité et répondre à la demande, l'INS développe des campagnes nationales pour encourager le don de sang, pour motiver plus d'Angolais à prendre l'habitude de faire un don régulier.

Elle recommande en outre que tous les pays mettent en place des services de collecte de sang basés sur des dons volontaires, anonymes et non rémunérés.

Le scénario se détériore principalement dans les pays sous-développés et à faible revenu, d'où l'organisation recommande que le pourcentage de donneurs de sang dans un pays devrait être entre trois et cinq pour cent de la population.

Luanda — Donner du sang est un geste d'amour et de solidarité. C'est avec cet acte que des milliers de patients surpassent, chaque jour, le risque de décès dans les hôpitaux. En Angola, avec plus de 25 millions d'habitants, le nombre de donneurs volontaires reste inférieur à la moyenne.

