Angola: L'Exécutif travaille à la conscientisation de l'accréditation

Luanda — L'Exécutif angolais travaille à l'accroissement de la conscientisation et de l'importance de l'accréditation en tant qu'instrument adopté dans le monde entier pour générer la confiance dans la performance des organisations, a déclaré jeudi à Luanda, la ministre de l'Industrie, Bernarda Martins.

Intervenant à l'atelier sur « La contribution de l'accréditation à une confiance accrue dans les activités d'inspection », promu par l'Institut Angolais de l'accréditation du ministère de l'Industrie, la ministre a souligné que dans une société mondialisée comme l'actuelle, les consommateurs doivent avoir confiance aux produits nationaux et internationaux qu'ils achètent, qu'il s'agisse de nourriture, de médicaments, d'appareils ménagers, d'appareils électroniques, de jouets ou autres.

Selon Bernarda Martins, l'accréditation facilite le commerce national et international, les échanges commerciaux et les relations entre le marché et les autorités de réglementation.

La gouvernante a dit que c'était un processus de reconnaissance formel, par un organisme d'accréditation, dont l'objectif est de démontrer le respect des exigences préalablement définies et la compétence de mener à bien les activités réalisées, dans le cadre défini.

"Il est crucial d'assurer un monde plus sûr en ces temps de mondialisation du commerce et de pression pour augmenter les profits des entreprises par leurs actionnaires, créant des conditions pour que les produits non conformes apparaissent sur le marché", a-t-il indiqué.

L'atelier sur "La contribution de l'accréditation pour accroître la confiance dans l'inspection", promu par l'Institut angolais d'accréditation du ministère de l'Industrie, se tient en allusion à la journée mondiale de l'accréditation, commémorée le 9 juin sous la devise "Accréditation comme contribution à un monde plus sûr".

La Journée mondiale de l'accréditation a été créée par le Forum international d'accréditation (IAF) et la Coopération internationale d'accréditation des laboratoires (ILAC), qui sont responsables de l'élaboration d'un programme mondial unique d'évaluation de la conformité.