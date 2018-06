Congo-Kinshasa: "NOGEC & Alliés" fonce tout droit vers les élections

*Il aurait été arrêté et, quelques temps après, relâché alors qu'il… Plus »

Dans un communiqué rendu public le même jeudi 14 juin, cette plateforme que dirige Me Constant Mutamba se félicite des avancées concrètes dans ce domaine électoral et, en même temps, réaffirme sa détermination de concourir à tous les scrutins programmés par la centrale électorale pour le 23 décembre 2018, la date de tous les enjeux.

C'est ainsi que, conformément à l'appel lancé par la Commission Electorale Nationale Indépendante, CENI, lors de son dernier entretien en lisse avec les partis et regroupements politiques, "NOGEC et Alliés" a déposé, le jeudi 14 juin 2018, les versions physique et électronique de son logo officiel ainsi que la liste de ses mandataires au Bureau de Réception et de Traitement des Candidatures, BRTC.

Que plusieurs parlent ou vocifèrent, de l'Orient comme à l'Occident, le regroupement politique Nouvelle Génération pour l'Emergence du Congo, «NOGEC et Alliés», loin de tous les subterfuges, file tout droit vers les élections. D'autant que ces dernières sont prises, auprès de toute la classe politique, comme la seule voie loyale pouvant juguler la crise et, par ricochet, faciliter l'alternance dans le pays.

