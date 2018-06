Ile Maurice: Law and order - Rs 8,5 milliards à la police

Au niveau du combat contre le trafic de drogue, le rapport de la commission d'enquête devrait aider à définir la stratégie. En attendant, ce Budget prévoit l'acquisition d'équipements pour détecter et sanctionner les personnes sous influence de la drogue, incluant les conducteurs. La Mauritius Revenue Authority aura des fonds pour s'équiper en matière de scanners et d'appareil d'analyse narcotique.

Ce budget sera sous-divisé : Rs 107 millions pour la modernisation de la flotte de véhicules de la police ; Rs 88,3 millions pour l'achat d'équipements, de sécurité et en cas de catastrophe ; Rs 4 millions pour introduire des caméras CCTV dans les postes de police permettant de mener les enquêtes de manière plus professionnelle ; Rs 97,4 millions pour la Mauritius Forces Training Academy.

La police se voit dotée d'un budget de Rs 8,5 milliards. Le but : l'aider à combattre le crime. Ce qui suppose le recrutement de 1 000 policiers, dont 200 femmes, et de 38 gardiens de prison.

