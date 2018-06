Congo-Kinshasa: La Belgique accepte d'accueillir Jean-Pierre Bemba

*Il aurait été arrêté et, quelques temps après, relâché alors qu'il… Plus »

Ses avocats lui ont recommandé de ne pas s'exprimer du tout jusqu'à ce que sa peine dans cette seconde affaire soit fixée. Aucun bain de foule n'est prévu non plus. Jean-Pierre Bemba fera peut-être une apparition ce dimanche à l'église s'il arrive à Bruxelles d'ici là.

On ne connaît pas encore les conditions posées par la Belgique pour cette remise en liberté provisoire. On sait néanmoins que Bruxelles entend maintenir l'ordre public sur son territoire et éviter tout débordement lié à cette libération, notamment éviter les attroupements, meetings autour de la résidence de Jean-Pierre Bemba.

Pour les proches de Jean-Pierre Bemba et les membres de son parti, le plus tôt serait le mieux. Certains en viennent même à imaginer un transfert cette nuit en catimini, comme cela a été le cas pour d'autres personnalités remises en liberté par la Cour.

